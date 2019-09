VIDEO | Tuline Madridi derby jäi viiki, Hazard endiselt tagasihoidlik 

Kuna kõik suured komistavad, on tabeli tipp äärmiselt tihe. Praegu juhib Real 15 punktiga, ent Atleticol ja Granadal on koos 14 silma. Barcelonal ja Real Sociedadil on koos 13 ja Athletic Bilbaol 12 punkti. Kusjuures kuna Sociedadil on üks mäng vähem peetud, võivad nad täna hilisõhtul liidriks tõusta, kui võõrsil Sevilla alistada suudetakse.