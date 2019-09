Pettunud Jüri Vips: kui aus olla, ei tähenda see võit mulle mitte midagi 

"Kui aus olla, ei tähenda see võit mulle mitte midagi," sõnas Hitechi masinaga kihutanud Vips pressikonverentsil. "Mind huvitas vaid meistritiitel, aga reaalsus on see, et tegin hooaja jooksul liiga palju pisivigu, mis ei lubanud mul Prema sõitjatega võidelda.