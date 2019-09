Kergejõustik Rasmus Mägi: mul on hea meel, et ei visanud üsna keerulises seisus püssi põõsasse Deivil Tserp, Doha , täna, 22:01 Jaga: M

EDUKAS: Rasmus Mägi pärast hooaja tippmargiga lõppenud eeljooksu. Foto: REUTERS

400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi on kaks korda valitud Eesti aasta parimaks meessportlaseks. Doha MMil veendusime taas, et ta on kergejõustiklane suure algustähega.