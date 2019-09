TWITTERI-MÖLL | „Nähtamatu“ Margus Hunt on fännid vihale ajanud! 

Neljast mängust on Colts võitnud pooled. Tuleval pühapäeval kohtutakse võõrsil Kansas City Chiefsiga, kes pole siiani veel kaotanud.

Hooaja eel palju kiita saanud Hunt on esimestes matšides üsna tagasihoidlikult esinenud. Viimases kohtumises tegi ta ilmselt seni kõige kahvatuma partii ning see ei jäänud ka NFLi fännidel märkamata.

"Kas Margus Hunt on täna üldse midagi teinud?" küsis üks Raidersi matši ajal Twitteris.

"Mis on Margus Hundiga juhtunud?" muretseb kolmas.

"Kuhu Margus Hunt kadunud on?" kirjutab neljas.

Ja sarnase sisuga postitusi leiab Twitteris mitmeid. Mõned loodavad, et eestlaste mängu mõjutab tõik, et kaitseliinis on vigastuste tõttu olulisi lülisid puudu. Teised hakkavad juba vaikselt lootust kaotama...