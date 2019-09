PÕNEV! Eesti rikaste edetabelist leiab nii vormelitalendi kui ka Tänaku tööandja 

73 uue tulija seas on Maarjamaa vormelitalent Jüri Vips ning Ott Tänaku tööandja, Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen. Kuigi neist viimane on rahvuselt soomlane, asub tema firma Tommi Mäkinen Racing OÜ Harjumaal Rae vallas.

Jüri (19) hoiab koos venna Mihkel (16) Vipsiga edetabeli 487. positsiooni. Mõlema vara väärtuseks hinnatakse kaheksa miljonit eurot. Välja on toodud, et nad on seotud kaubanduse valdkonnaga ning Landcom´i firmaga.