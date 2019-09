ÕL DOHAS | Elu vormi jõudnud Galetat tabas laagri viimasel päeval vigastus 

"Väänasin tõuke ajal hüppeliigest," räägib 36aastane sportlane nukralt. "Vorm läks üha paremaks. Eks ikka üritad veel viimast lihvi anda... Tundub, et pidanuks mõne tõuke tegemata jätma."

Jõudnud Dohasse, usaldas Galeta end arstide ja füsioterapeutide hoolde. "Käisin ka Rootsi ja Läti koondise arsti juures," ütleb ta. "Rootsi doktori sõnul on venituse ulatus 25 protsenti. Oleme teinud kõik, mis meist sõltub. Mu ema ja õed tulid MMi vaatama ning tõid kaasa külmakompressiooni aparaadi."

Pühapäeval võttis Galeta taas kuuli kätte. "Tõukasin tagavarastaadionil, kus oli suur kuumus ja kõrge õhuniiskus – teip tuli lahti," lausub ta. "Enne võistlust teeb Rootsi koondise füsioterapeut mulle väga tugeva teibi. Ta on asjatundja. See mees on varemgi imesid korda saatnud."