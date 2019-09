Jalgpall VIDEO | Kas Barcelona on leidnud Messile mantlipärija? Klubi kasvandik lõi tõelise imevärava Toimetas Mihkel Talivee , täna, 17:47 Jaga: M

Alex Collado (palliga). Foto: AFP/Scanpix

FC Barcelona põhimeeskonnal on küll käsil raskemaid hooaegu, kuid vähemalt nende noortesüsteem tõestab, et klubis on potentsiaali. Eile sai tõelise lionelmessiliku tabamusega hakkama B-võistkonna ründav poolkaitsja Alex Collado.