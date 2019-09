DOHA BLOGI | Deivil Tserp | Kuidas mulle Allahi tutvustati 

Ärkasin esimesel Katari ööl kell neli väljast kostnud kummalise häälitsemise tõttu. Mõtlesin, et kellelgi on midagi halvasti ning olin valmis appi tõttama. Pisut virgudes sain aru, et päike hakkab tõusma ja kohalikud elanikud pöörduvad palvetega Allahi poole. Teisel ööl kordus sama rituaal, aga siis olin selleks valmis.

Olen meie taevataati vaikselt austanud, kuigi vahel olen nördinult mõelnud, et ta näeb, aga ei tegutse. Seda just siis, kui meie ärimehed rahaahnuses seatempe teevad ja eriti siis, kui poliitikud lihtrahvast nörritavad.

Aga see selleks. Kahjuks on osutunud tõeks mu kartus, et MM ei huvita kohalikke elanikke üldse. 100 m jooks on tavaliselt spordikuninganna jõuproovide tõmbenumber, mis paneb inimesed tarzanlikult möirgama. Juba meeste medalite jagamise ajal meenutas hõre publik vaese talupidaja rukkipõldu. Naised sprintisid peaaegu tühjade tribüünide ees. Parematel päevadel meelitas Tartu ja Tallinna linnavõistlus kohale rohkem spordihuvilisi kui praegune MM.

Samas üllitas rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) esmaspäeval pressiteate, milles väideti, et avapäeval oli staadionil täidetud 70 ja teisel päeval 67 protsenti istekohtadest. Huvitav, kas mina konutasin siis mõnes teises kohas?

Panin oma väikse aju tööle ja sündis geniaalne mõte. Otsustasin palved Allahile edasi anda. Soovisin, et publik kas võluväel või tavapäraste võtetega staadionile ilmuks. Näiteks Jaapanis on koolilapsi bussidega kohale veetud ja nii on vähemalt visuaalne vaatepilt rõõmsamaks muutunud.

Kahjuks läks mu pobin kurtidele kõrvadele. Ka IAAFi pressiteatest selgus, et kolmandal päeval oli staadioni täituvus alla 50 protsendi. Saan kõigevägevamast aru. Tal on palju kohustusi. Regiooni olukord muutub üha plahvatusohtlikumaks. Tuleb jälgida, et keegi ei hakkaks püssirohutünni ümber tulega mängima.