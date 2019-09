Kergejõustik Napis liibuvais rõivais naiskergejõustiklasi häirivad Dohas kasutusel olevad “piiluvad” kaamerad Toimetas Mihkel Talivee , täna, 20:55 Jaga: M

GALERII

Gina Lückenkemper. Foto: Reuters/Scanpix

Doha MMil kasutusele võetud innovaatilised lahendused, mille eesmärgiks on kergejõustiku pealtvaatajale huvitavamaks muutmine, on vähemalt mõnele fännile rõõmu valmistanud. Kuid unustatud on ürituse peakangelased ehk sportlased. Nii mõnigi jooksutäht on tunnistanud, et teda häirivad kaamerad, mis neid ebameeldiva nurga alt filmivad.