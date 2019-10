Doha MMil ajalugu teinud venelanna kritiseeris oma kodumaa suutmatust: „Olen väsinud võistlemast lipu ja hümnita.“  

Rahvusvaheline kergejõustikuliit on Venemaa alaliiduga pikka aega sõjajalal olnud. Probleemiks on meie idanaabrite suutmatus oma sport dopingust puhastada. Riiklik dopinguprogramm jätkub ning kohalik dopinguagentuur laseb proovidega manipuleerida.

Lasitskene on varemgi Venemaa dopinguprobleemide osas sõna võtnud ega pole kartnud oma kodumaad kritiseerida. Sealjuures on ta märkinud, et on valmis vajaduse korral alaliselt välismaal treenima, kui see tähendaks võimalust olümpiale pääseda.