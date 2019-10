TOHOH! Üliedukas duo läks lahku? Ralliäss sõidab Walesis uue kaardilugejaga 

Kopecky ja Dresler sõitsid esimest korda koos 2011. aasta Küprose rallil ning aastate jooksul on mehed ühise eesmärgi nimel kihutanud 86 korda. 43 korral on tšehhid osaletud ralli üldarvestuse võitnud.

Meeste auhinnakapis on mitmeid tiitleid. Viis korda tuldi Tšehhi meistriteks, mullu krooniti duo WRC2-klassi tšempioniteks. Kopecky ja Dresler olid mullu MM-sarjas ülivõimsas hoos, kuna võitsid kuuest osaletud rallist tervelt viis. Vaid Kataloonias jäädi alla Kalle Rovanperäle.

Sel hooajal on Kopecky ja Dresler MM-tasemel vähem võistelnud. WRC2 Pro-klassis triumfeeriti Saksamaal. Türgis, Portugalis ja Sardiinias tuli leppida teise kohaga. Sarja üldarvestuses on nad neljandad ega tõuse ilmselt kõrgemale.

Hloušek on vaat et eranditult lugenud kaarti teisele tšehhile Filip Marešile. Kas Dresler taandub lõplikult Kopecky kõrvalt või on tegu ühekordse otsusega, pole praegu selge.