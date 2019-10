Kanteri endise treeneri vastulause kergejõustikukuulsusele: MMil on tähtis võitmine, mitte pikk heide  

Stahli võidutulemus 67.59 kahvatub maailma hooaja parima resultaadi kõrval, mille omanikuks on just värske maailmameister – juuni lõpus heitis Stahl kodumaal Bottnarydis tervelt 71.86.

"Ta ju võitis MMil kuldmedali. Siin on tähtis võitmine, mitte pikk kettakaar," ütles treener. "Palju lihtsam on võistelda Stockholmis, Göteborgis või Varbergis. MM on midagi täiesti erinevat. Siin on kümme korda raskem heita, sest pinge on nii palju suurem."