ÕL DOHAS | GALERII | Elu keset kõrbe ehk jalutamine on rangelt mittesoovitatav 

Päike paistab lagipähe ja õhuniiskus on kõrge. Turule jõudes selgub, et ilmselt olemegi enam-vähem ainsad, kes täna päevasel ajal õues ringi jalutavad. Doha on üldse sedasorti linn, kus jala ei käida. Enamasti pole see füüsiliselt võimalik, sest kõnniteid siin pole.

Rannapromenaad on üks väheseid kindlaid paiku, kuhu on loodud laiad võimalused jala käia, kuid seda ei tee keegi peale meie. Võimalik, et öötundidel ja talvel koguneb imelise vaatega paika rohkem rahvast, kuid praegu on kõik inimesed siseruumides või autos.

See kõik on elamusena vägev ja meeldejääv. Mina isiklikult poleks varem osanud ettegi kujutada, et selline ilm üldse eksisteerib. Veel eile näitas mobiiltelefon, et väljas on 38 kraadi, aga et see tundub nagu 48. Päris ausalt öeldes tundus nagu 58. Sõna otseses mõttes aurusaun!

Aga kui siia kõrvale lisada kontekst, et samal ajal toimuvad Dohas kergejõustiku maailmameistrivõistlused ja seal samal rannapromenaadil jooksevad Tiidrek Nurme ning Roman Fosti ööl vastu pühapäeva maratoni... Siis tundub, et midagi on sel pildil ikkagi valesti.