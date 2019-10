WRC Haruldane tunnustus! Ott Tänaku maania vallutas Suurbritannia Toimetas Oliver Lomp , täna, 16:34 Jaga: M

Ott Tänak on nii kõva mees, et portreeartikkel temast jõudis The Telegraphi veergudele Foto: AFP/Scanpix

Pole just väga sage nähtus, kui eestlasest ilmub portreeartikkel Suurbritannia ühes suurimas väljaandes The Telegraph. Ott Tänak on aga nii kiire, et on jõudnud isegi selle kvaliteetväljaande veergudele.