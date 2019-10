DOHA BLOGI | Deivil Tserp | Eestil on juba kolm kaudset MM-medalit! 

Tegelikult on pealkirjas väike tõetera sees. Praegu otsitakse ju elus kõikvõimalikke seoseid. Spordialade kuninganna telgitagustes sätib traagelniite mitu tublit eestlast.

Teen sügava kummarduse ka Stahli islandlasest treenerile Vesteinn Hafsteinssonile, kes viis absoluutsesse tippu Gerd Kanteri ja nüüd Stahli. Gerdiga kulus tal üsna mitu aastat, et õpetada karu tantsima. Ega need sooritused tehniliselt kõige kenamad olnudki, ent medaleid tuli kui rahekruupe hilissügisesel ajal.

Samas tundub, et Stahliga pidi Hfsteinsson veel rohkem vaeva nägema. Kui ta 17aastase poisi oma rühma võttis, kaalus too koguni 170kilo. Kuidas seda nüüd viisakalt öelda, päris diplomaatiliselt vist ei saagi – koguka noormehe mahutamine kettaringi on olnud tõeline meistriteos!