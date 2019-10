Eesti ja Soome suusaliit alustavad murdmaa MK-sarjas koostööd 

Soomlaste palgal on kaks eestlast, Raul Seema (liitus äsja) ja Are Mets (töötab seal juba aastaid), kes vastutavad kõnealuse diili valguses ka kaasmaalaste suuskade eest. "Igal aastal saab üks riik teha teisega koostööd, valisime Soome, sest nad ise pakkusid väga mõistlikke tingimusi," selgitab suusaliidu peasekretär Tõnu Seil.

"Nad möllavad kümnekesi oma bussis. See on kindlasti efektiivsem kui oma tiimi komplekteerimine. Me ei leiakski enam täna nii heal tasemel mehi. Mitteametlikult teeme koostööd ka Vene tiimiga, kust saame nõu ja abi. Meie hooldemehed on ikka nii palju patrioodid.

Abi eest anname [soomlastele] ära ühe-kaks hooldesärki, millega saab minna rajale testima. Meil pole neid nii palju vaja. FISi tingimus on muidugi see, et meie sportlane on stardis. Lisaks on nad nõus enda hooldebussiga varustust ühest kohast teise viima, seega on ka logistikamure maas."