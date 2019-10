Kergejõustik VIDEO | Selle pärast ei saa transseksuaale naiste sekka võistlema lasta Ohtuleht.ee , eile, 20:20 Jaga: M

Michael Cherry (paremal) läks Justyna Swiety-Erseticist esimesena mööda nagu postist Foto: AP/Scanpix

Viimasel ajal on palju räägitud sellest, kas endistel meestel peaks olema võimalus naiste seas võistelda. Videod Dohas toimuvast kergejõustiku MMist näitavad aga, et see oleks naiste vastu täielikult ebaaus.