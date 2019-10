MEISTRITE LIIGA: Bayern alandas võõrsil mullust finalisti Tottenhami 

Bayerni poolelt sai neli väravat kirja Serge Gnabry, kaks kanti Robert Lewandowski nimele. Teises sama alagrupi kohtumises alistas Belgradi Crvena Zvezda kodus 3:1 kreeklaste Olympiacose. Bayernil on B-grupis kahe vooruga koos kuus, Crvena Zvezdal kolm ning Olympiacosel ja Tottenhamil üks punkt.

A-alagrupis alistas PSG võõrsil keerulises kohtumisesIstanbuli Galatasaray ning jätkab täiseduga. PSG võiduvärava lõi täna hooaja alguses klubiga liitunud skandaalne Mauro Icardi. Kuna Madridi Real viigistas belglaste Brüggega, on seis kahe vooru järel intrigeeriv: liider on PSG kuue punktiga, Brüggel on kaks ning Galatasarayl ja Realil üks punkt. Kehvem väravatevahe jätab Reali praeguse seisuga aga grupi punase laterna rolli.