Doha MMil hidžaabiga võistelnud kergejõustiklane: kas minu peakate on tõesti nii šokeeriv? 

Farid soovis Dohas näidata üle maailma kokku tulnud inimestele, et hidžaabiga jooksmine pole midagi imekspandavat. Samas saab ta väga hästi aru, et pealtvaatajad ja konkurendid pole sellega harjunud. "Nad on hidžaabiga sportlaseid nähes üllatunud. Mõnikord küsin endalt, kas minu peakate on tõesti nii šokeeriv," rääkis ta.