NONOH! Isa tahab, et Norra kergejõustikutäht amputeeriks varba. Poeg ajab sõrad vastu 

28aastane Henrik on EMidelt 1500 m ja 5000 m jooksus võitnud kokku neli medalit, kuid viimasel paaril aastal on Filip ja eeskätt Jakob ta varju jätnud. Dohaski jättis varbatrauma Henriku esitusele pitseri.

Norra Rahvusringhäälinguga vestelnud Gjert rääkis, et pole mingit põhjust, miks Henrikul oleks häda tegevat varvast vaja. "Me pole sellest probleemist tõsiselt rääkinud, kuid küsisin, kui kaugele on ta valmis terveks saamise nimel minema. Vastus polnud kuigi selge," ütles ta.