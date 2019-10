Sebastien Ogier: tahame Tänaku võimalikult suure surve alla panna 

Selleks nädalaks on rallikarussell kolinud Walesi, et sõita aasta 12. võistlus. Suurbritannias on nii Tänak kui ka Ogier varasemalt näidanud head kiirust, tänu millele tasub nädalavahetusel oodata põnevat lahingut.

Seitsmendat järjestikust tiitlit jahtiv Citroeni esinumber alustab Walesis hea fooni pealt. Eelmisel etapil Türgis oli Prantsusmaa autotootja masin suurepärane, tasuks kaksikvõit – Ogier oli esimene, Esapekka Lappi teine.

Ogier on koos kaardilugeja Julien Ingrassiaga tänavu võitnud kolm rallit, veel neljal korral on jõutud poodiumile. "Tulemused on olnud väga head. Tõsi, Tänaku kinnipüüdmine saab olema keeruline," märkis sõitja Prantsusmaa meediale. "Walesi ralli on alati keeruline ja seal valitsevad rasked olud, kuid need on aastate jooksul mulle sobinud. Tahame Tänaku võimalikult suure surve alla panna."

Ta tõdeb, et ainuüksi kiirusega on tal Toyota ja eestlase vastu maruraske saada. Samas usub Ogier, et tiitlivõimalused on kahe konkurendi vahel praegu võrdsed.

"Kui suudame Walesis talle veidi lähemale tulla, tõusevad meie võimalused kõrgeks, kuna hooaja kahel viimasel rallil on esimesena startimine väga halb," viitas Ogier Katalooniale ja Austraaliale.

Mõistagi tunnetab Gallia kukk pinget, kuid ta tunnistab, et tiitlist ilmajäämine ei muserdaks teda. Jah, see valmistaks pettumust, kuid mehe taskus on juba kuus tšempionitrofeed.