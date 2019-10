GALERII | Eurounistus elab: Tartu meeskondlikkus murdis individualistlikud vastased parketile 

Mis tõi Tartule edu? Võistkondlik tegutsemine ja agressiivsus! Katajal oli küll paar osavat leegionäri, kuid mitte sel tasemel, et kogu seeria ära otsustada ning iga sentimeetri eest väljakul võidelda. Lisaks ei saanud nad erilist tuge kõrvalt. Siinkohal on suur roll peatreener Priit Venel, kes leegionäride valikul eelistab mustanahalistele leedulasi. Mis siin salata, viimastega on tiimis hea keemia tekitamine lihtsam.