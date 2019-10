VOLLEHOOAJA EELVAADE | Tartu panustab omadele, Saaremaa kasutab leegionäre, Pärnul pole tiimgi koos 

„Mina ei pane seda Cretule pahaks. Kuulutame ennast ise ka ju Euroopa ja maailma osaks. Kui seal on paremad rahalised võimalused ja tase on kõrgem... miks peame mehi pool-vägisi siin kinni hoida? Pulk pole enam noormängija, ta sai oma šansi ja miks mitte seda ära kasutada. Mina ei pane ühelegi mängijale pahaks, kui ta läheb välismaale. Kui oled tasemel ja tekib võimalus – tuld. Eesti naiskond poleks elu sees saavutanud seda, mida tänavu saavutasime, kui suurem osa mängijatest välismaal ei palliks. Unustage ära!“

Sul on tänavu pingil kaks meest, kes on nuusutanud võrkpallimaailma teravamat tippu: sidemängija Kert Toobal ja statistika/abitreener Alar Rikberg. Kummalt on rohkem õppida ja kummaga keerulisem koostööd teha?

„Praegu oleme liiga vähe veel koos olnud, aga Alariga olime juba [Eesti koondises] Avo Keele ajal ühes tiimis. Eks oleme mõlemad aastatega targemaks ja paremaks saanud nagu hea vein või konjak. Mul on väga huvitav kõike õppida ja tean, et mul on pingil väga heal ja kõrgel tasemel professionaalne abi.

Ka Kerdi naasmine... kunagi tuli Raimond Vilde üheks hooajaks Pärnusse. Ta oli toona maailma parim blokeerija, tõeline professor selles valdkonnas. Ta on minuga sama aastakäik, aga tol ajal mina [treenerina] pigem vaatasin, mida tema teeb ja räägib ning õppisingi tema pealt. Ja ma ei häbene seda öelda. Häbi on siis, kui teed nägu, et kõike tead ega taha õppida.

Mina ei hakka näiteks Cretut kopeerima, sest koopia on alati kehvem kui originaal, aga kindlasti on selles süsteemis asju, mida üle võtta. Vjatšeslav Platonov ütles kunagi: „See on minu võrkpalli nägemus. Te ei pea tegema seda, mida mina teen, aga kui teile midagi meeldib. Palun!" See on ka minu suhtumine. Mul pole klubis selliseid mängijaid nagu Cretul oli koondises. Pean lähtuma oma materjalist. Lisaks, võin alati asjadest teistmoodi aru saada. Nagu Alar Rikberg ütleb, et igal treeneril on oma võrkpall. Mul on ka oma võrkpall, aga usun, et suudame leida ühist keele ja paljud asjad langevad lõpuks kokku.

Saaremaa VK – mullu Balti liiga hõbe, EMV pronks, karikavõistluste kuld

Peatreener Urmas Tali: „Selge see, et nii Eesti kui Balti liigas kõik, kes tahavad konkuretsis olla, siis eesmärk on finaalid ja võitmine. Ühtegi kerget mängu ei saa kellelegi olema. „Supp“ on veel paksemaks läinud ja loodan, et publikule on sel hooajal mängud palju parema kvaliteediga kui mõnel varasemal aastal.“