Tänak avaldas faktori, mis saab Walesi rallil määravaks 

"Walesi ralli on väga eriline. Olen siin kihutamist alati nautinud, sest teed on väga kiired ja saavutan siin hea rütmi. Samas, vahel võivad tingimused muutuda väga keeruliseks, mistõttu on pidamine igas kurvis väga erinev," vahendab rallit.fi eestlase sõnu.