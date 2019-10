Neuville pole veel püssi põõsasse visanud: meid ootab ees sündmusterohke ralli 

Kolm rallit enne hooaja lõppu jääb belglane MM-sarja üldliidrist Ott Tänakust maha 30 punktiga, mistõttu tuleb Neuville'il Briti saartel kõik välja panna.

"Siinne graafik on väga väljakutsuv, kuna päevad on väga pikad. Üldiselt on Wales mulle tuttav paik ja olen järjekordseks väljakutseks valmis," jätkas Neuville.

Autotootjate arvestuses hoiab esikohta aga Hyundai, kelle edu Toyota ees on 19 punkti. Selle edu hoidmiseks valis tiimiboss Andrea Adamo Walesi ralliks oma masinatesse Andreas Mikkelseni ning hooaega töötuna alustanud Craig Breeni.