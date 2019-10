Kolmekordne olümpiavõitja teatas pisarsilmil karjääri lõpetamisest 

Tegelikult riputas biatleet suusad ja püssi mitteametlikult varna juba kevadel, kuid jättis toona veel ukse irvakile sõnades, et teatesõitudes võib teda hea vormi korral veel näha. Suviste treeningutega sai aga slovaki jaoks selgeks, et aeg on tippspordiga lõplikult hüvasti jätta.