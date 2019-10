ÕL DOHAS | Õiglane pakub tiitlivõistlustel etendusi, millest lähedased taastuvad nädal aega 

25aastase sportlase lähedased ütlevad nagu ühest suust, et MMi eel pole nad Janekit võistlust puudutavate küsimustega torkinud. „Olen temaga ka täna rääkinud, aga teistel teemadel,“ lausub vend Jan kolmapäeva pärastlõunal. „Samas tunnistas ta juba eile, et päris kõva närv on sees.“