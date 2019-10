Priit Vene näeb juba eurosarjas plusse: Valga vastu võinuks me mööda astuda nii paremalt, vasakult kui ka ülevalt, täna olid ikka korralikud kehad vastas  

Ülemiselt realt vaatavad vastu FIBA Europe Cup´i kvalifikatsioonimatši 78:72 võidunumbrid Joensuu Kataja üle. Kohtumine oli üsna närviline, kust ei puudunud tõusud ja mõõnad.

"Veidi muret teevad vabavisked ja 18 pallikaotust on natuke palju," jätkab Vene. "Alguses saime kohe mingisugused ründaja vead, polnud ilmselt säärase agressiivsusega harjunud."

Kogenud juhendaja teab, et kordusmatšiks pole +6 teab mis suur edu, kuid võtab selle rõõmuga vastu: "Päris null ei ole. Natuke parem ikka. Arvan, et kokku on saanud kaks võrdset tiimi, nii et kuus punkti on hea."

Venel jagus kiidusõnu ka vastastele. "Hoidsid päris head tempot. Nende esimene mäng Soome liigas seda ei näidanudki. Päris tublilt mängivad. Nende kõik liinid on meie omadest suuremad – see ongi meie korvpalli häda."

Tartu mängus jagub kindlasti parandamisruumi, sest tegemist oli alles hooaja teise ametliku matšiga. Võrreldes nädalavahetusel peetud Valga-Valka vastu peetud kohtumisega, kus suur edu peaaegu maha mängiti, on siiski samm edasi astutud.

"Valga vastu oli pigem see, et me ei osanud oma jõudu ära realiseerida. Tundus, et kõik tuleb nii lihtsalt, siis tekivad rumalad vead. Keskendumine kaob. Põhimõtteliselt võinuks mööda astuda nii paremalt, vasakult kui ka ülevalt. Aga lõpuks ei tule ükski asi välja," arutleb Vene. "Täna olid ikka korralikud kehad vastas. Päris hea oli mängida."

Mida tuleb teha, et nädala pärast Joensuus kuuepunktilist edu kaitsta ning veel häid euromänge saada? "Peame korrektuurid tegema pika kaitsmisel. Kattemängus on samuti juurde panna. Üldiselt peame suutma vastase tempot hoida," teab Vene.