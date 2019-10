ÕL DOHAS | Maailmarekordimees: me pole sellise kümnevõistlusega harjunud 

„Päev oli väga raske, sest me pole sellise kümnevõistlusega harjunud,“ ütles väga väsinud silmadega Mayer kesköö paiku ajakirjanikele. Ta vihjas uuele süsteemile, mille alusel võisteldakse MMil ainult õhtuti. Varem alustasid kümnevõistlejad hommikuti üsna varakult. Õhtune kava on tihe ja alad tehakse ära üksteise järel.

„Teen kõik endast oleneva, et edu saavutada. Homme on minu päev, kuid tean, et pean kõvasti võitlema. Palju oleneb sellest, kui hästi saan täna magada ja kui head tööd suudab mu füsio teha,“ jätkas Mayer.