ÕL DOHAS | Janek Õiglane: oleme ausad, see on kohutav, mis siin toimub! 

„Oleme ausad, see on kohutav, mis siin toimub,“ rääkis Andrei Nazarovi õpilane. „Eriti kui võrrelda Londoni MMi publikuga. Kuulsin ainult eestlaste plaksutamist. Selle eest suur aitäh neile!“

Teise päeva poole vaatas Õiglane lootusrikkalt. „Arvan, et olümpianormi täitmine pole probleem,“ andis ta mõista, et soovib koguda vähemalt 8350 punkti.

Maicel Uibo on avapäeva järel 4317 punktiga kuues. „Neli hooaja parimat tulemust ja üks isiklik rekord. Arvan, et see on päris hea kümnevõistlus,“ võttis Uibo oma avapäeva kokku.