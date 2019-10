OTSE | Walesi ralli: Tänak alustas pisikese äpardusega

Ogier: "Ma ei tea veel, kuidas on selle masinaga Walesis sõita. Testikatse oli päris libe. Pole aimugi veel, kas mul on siin Tänaku ees mingi eelis. Eks ta surub kõvasti, aga ma plaanin sama teha!"



Neuville: "See oli päris keeruline. Teame, et Ogier ja Tänak on ees väga kiired, seega saab olema kõva katsumus."



Testikatse esimese läbimise kiireim Meeke: "See on kena äratus, aga päris libe on! Üritan nädalavahetust lihtsalt nautida ja endast parim anda."