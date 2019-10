ÕL DOHAS | VIDEO | Hispaania alaliit nõuab skandaalse finaali kordamist 

Meeste 110 m tõkkejooksus võitles Jamiaca esinadaja Omar McLeod kuldmedali ees, kui ta tasakaalu kaotas ning kõrvalrajale kandus. See omakorda rikkus hispaanlase Orlando Ortega võimalused võidelda pronksi eest. McLeod lendas hetk hiljem ninali jooksurajale, Ortega suutis end viiendana üle joone end tarida.

Orlando Ortega ja Omar Mcleod. Foto: AP/Scanpix

Hispaania alaliit esitas kohtunikele ametliku kaebuse, kus viidatakse selgelt sellele, et McLeod rikkus nende mehe jooksu ja võimaluse võidelda medali eest. Ühtlasi nõuavad nad žüriilt, et jooksu peaks uuesti pidama või siis tuleks Ortegal lubada distants uuesti läbida.

Ametlikus kaebuses lisatakse, et kui need kaks varianti ei peaks žüriile sobima, siis peaks Ortega saama kaela medali, sest McLeodi segamise hetkel oli hispaanlane esikolmikus.

Pronksimees Martinot-Lagarde tunnistas pressikonverentsil, et jooksu ajal oli kuulda, mis kõrvalrajal toimub: „Ma ei näinud midagi, aga kuulsin, et kusagil käib mingi bum-bum-bum, kuid mind see ei seganud.“