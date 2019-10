Solberg keeras suure nädalavahetuse peaaegu untsu: „Kogu maailm varises natukene kokku. Ma ei suutnud seda uskuda.“ 

„Arvasin veel eelmisel nädalal, et tean, mida tähendab pinge. Tegelikult polnud mul aimugi,“ rääkis Solberg ajakirjale Autosport. „Need olid paar hullumeelset päeva. Vastasin teisipäevasel teooriaeksamil ühele küsimusele valesti. Kui astusin hoonest välja, sain teada, et kukkusin eksami läbi. Kogu maailm varises natukene kokku. Ma ei suutnud seda uskuda.“

Solberg oli päev varem tähistanud 18. sünnipäeva, kuid pidu jäi ära, sest ta istus oma toas ja õppis just selleks eksamiks. „Olin nii vihane. Mõtlesin kõigile meie plaanidele – kuidas ma esimest korda MM-sarjas sõidan. Nüüd tekkis olukord, et ma ei saagi neil imelistel teedel Pologa kihutada. Loomulikult poleks see ka mu isa jaoks sama olnud, kui me poleks koos startinud.“