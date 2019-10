Saksa medalimasina tõsine mure: enne MMi finaali ei saagi õlut juua! 

Miks peaks üks tippsportlane võistluse ajal üldse alkoholist huvituma? Põhjus lihtne: 33aastasel Schwanitzil on juba ammune traditsioon, et ta joob alati tiitlivõistlustel finaalieelsel õhtul ühe õlle. „See on kogu mu karjääri esimene tiitlivõistlus, mis ilma alkoholita möödub. See on kohutav,“ ütles ta pärast kolmapäevast kvalifikatsiooni ajalehele Bild.