VIDEO | Ratasepp läbis viis triatlonit müstilise ajaga, kuid 35 on veel minna 

Ees ootab veel distants Tallinnast Madridi ja tagasi: 133 km ujumist, 6300 km rattasõitu ja 1477 km jooksu. Seni parim täispika triatloni finišiaeg jääb esimesse päeva, kui mees lõpetas ajaga 10:44.52, möödunud aastal kulus tal selleks 11:32.14. Kolme viimase päeva maratoni ajad jäävad viie sekundi sisse.

Kui möödunud aastal olid esimese viie täispika triatloni läbimise ajad raske rajaprofiili ja kliima tingimustes vastavalt 11:32.14; 11:57.11; 11:58.42; 11:51.13 ja 11:52.45, siis 40kordse ultratriatloni esimesel kahel päeval finišeeris Ratasepp uskumatult hea ajaparandusega, alla 11 tunni, vastavalt 10:44.52 ja 10:58.12. Järgnevate päevade finišiajad olid 11:04.20; 11:06.03 ja 11:21.49. Ratasepp on tänavu viie triatloni läbimisega olnud möödunud aastastn 3 tundi ja 56 minutit kiirem.

Parimad ajad alade lõikes jäävadki tal esimesse päeva: 3,8 km ujumise parim aeg 1:11.49, 180 km rattasõidu parim aeg 5:38.23 ja maratonijooksu aeg 3:27.54. Viimasel kolmel päeval on Ratasepp maratoni läbinud väga ühtlase ajaga, kõikudes kõigest viie sekundi vahemikus: kolmas ja viies päev kulus maratoni läbimiseks 3:35.23 ja neljandal päeval 3:35.18.

Kui maratonijooks ja ujumine on Ratasepal ajaliselt stabiilsed, siis igapäevast finišivahet suurendab väga tugev tuul ja ootamatused (näiteks lambakari teel ja teetööd) 2079 tõusumeetriga rattarajal. Tuuled on Fuerteventural ettearvamatud ning kindlasti on veel palju keerulisi ilmasid veel ees. Maksimumkiiruse, mis Ratasepp laskumisel on tänu taganttuulele saavutanud, on 82 km/h.

Sportlase keskmine pulss on jäänud rattal vahemikku 109-131 ja maratonijooksul 120-136.

Ratasepa 40kordse ultratriatloni eelarve on enam kui 35 000 eurot. Tänaseks on teda toetanud enam kui 165 inimest, tänu kellele on ta saanud katta esmased katsumusega seotud kulud, kuid siiski on eelarve veel suures osas täitmata.