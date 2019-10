Ogier targad sõnad Walesis: elu eest kihutades rallisid ei võideta 

"Siin võivad tingimused väga kiiresti muutuda. See on väga väljakutsuv, mistõttu on oluline kogu aeg rahulikuks jääda. Kui sõidad udus ning sul on raskusi tee nägemisega, siis sul on tunne, et sa sõidad liiga aeglaselt. Tegelikult on sellel hetkel oluline rahulikuks jääda. Sa pead endast nendes oludes parima andma ning meenutama endale, et ka teistel on raske."