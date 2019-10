ÕL DOHAS | Kristo Galeta: olen elu parimas vormis, jõudu on nagu elevandil, aga võistelda ei saa 

"Dohas on ilm imeline, mind pole kuumus kunagi heidutanud!" kirjutas 36aastane sportlane täna hommikul sotsiaalmeedias. "Aga ometi on täna väga kurb. Olen elu parimas vormis, jõudu on nagu elevandil ning ka alati muret teinud tehnika on lihvitud ning nimi kirjas MMi stardinimekirjas. AGA ometi ei saa ma seda kõike realiseerida. 😞

Rooma eellaagri viimasel päeval vigastasin trenni tehes jalga, kuni eilseni oli veel lootuskiir, et ehk veel polegi asi lootusetu ja saan võistelda. Ei jätnud jonni ja proovisime kõiki abivahendeid ja meetodeid tõukamiseks, kuid lõikav valu ei andnud järgi kui pööret teha. Eilne MRT uuring näitas selgelt, et olen end vigastanud ja pole puhtalt venitanud ja nii kiirelt see ei taastu. Fakt on see, et sellise jalaga ei ole mul mitte mingit võimalust vastu astuda maailma tippudele. Pidime tegema minu jaoks väga raske otsuse - mitte starti minna ja keskenduda uuele hooajale. Sihid on endiselt suunatud olümpiale! Aitäh kõigile kaasaelajatele ja toetajatele, mul on teie abi veel vaja! Pea püsti ja võitleme edasi."