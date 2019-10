VIDEO | USKUMATU! Fännile keskmist sõrme näidanud tippsportlane sai kolmeaastase võistluskeelu 

Kim oli möödunud nädalavahetusel juhtimas Gumis toimunud turniiri, kui 16 rajal tegi üks fänn tema avalöögist pilti*. Paraku häiris see lõunakorealast nii palju, et pärast nässu läinud lööki näitas ta reegleid rikkunud fännile keskmist sõrme. Tema õnnetuseks toimus see kõik otse-eetris.