Venemaa kergejõustikutäht ei mõista, kuidas sprindikuningas Coleman MMile pääses: kas see on mingi nali? 

Nimelt oli 23aastane Coleman 12 kuu jooksul dopinguküttidele kolm korda kättesaamatu. Ta oli jätnud oma õige asukoha kirja panemata või viibis tegelikult teises kohas. Sellisel puhul võib sportlast karistada kuni kaheaastase võistluskeeluga.

Säärane otsus ajas paljudel atleetidel kopsu üle maksa, teiste seas ka naiste kõrgushüppe värskel maailmameistril Maria Lasitskenel, kes peab Venemaa dopingujamade tõttu juba aastaid neutraalse sportlasena võistlema.

"Kui sain teada, et Coleman mõisteti õigeks, vajus mu suu pärani. Kui aga kuulsin IAAF-i (rahvusvahelise kergejõustikuliidu – K.J.) presidendi Sebastian Coe reaktsiooni, jäigi mu suu ammuli," vahendab Russian Today venelanna sõnu.

Nimelt kaitses Coe vastset sprindi maailmameistrit. "Me peame olema ettevaatlikud ning tegema kaalutletud otsuseid, et sportlaste mainet kaitsta," sõnas Coe. "Mul on hea meel, et tema juhtum üle vaadati. See oli väga täiskasvanulik käitumine."

Lasitskene jaoks jäi säärane sõnavõtt aga arusaamatuks: "Mille nimel me siin üldse võitleme? Kuhu tahame niimoodi jõuda? Mees vältis korduvalt dopinguproovi andmist ega üritagi seda varjata. Ta oli dopinguküttide jaoks kättesaamatu, kuid praegu on hoopis maailmameister. Ta on kergejõustiku uus nägu. Kas see on mingi nali?