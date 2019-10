ÕL DOHAS | GALERII | Ringkäik uskumatus spordiluksuses ja lakke maalitud sinitaeva all 

Kesklinnast välja jõudes hakkavad paistma suuremad ja lagedamad väljad. Ühel sellistest kõrgub ka Khalifa staadion, kus toimuvad kergejõustiku maailmameistrivõistlused. Seda kanti nimetatakse Aspire’i tsooniks või Doha spordilinnakuks.

LUKSUS: Aspire'i spordibaasi on investeeritud tohutu raha. Foto: Kaarel Täll

Aspire’i spordiakadeemias tehakse kõik vajalikud investeeringud, et kohalikud sportlased maailma tipule lähemale aidata. Peamine rõhk on läinud jalgpallile ning akadeemia on aastate jooksul endale värvanud täielikke tipptreenereid üle maailma. Spetsialiste pole siia kuigi keeruline meelitada, sest neis tingimustes tahaks töötada paljud. Eestlastest teenib siin leiba jalgpalli videoanalüütik Rain Nappir.

