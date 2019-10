DOHA BLOGI | Deivil Tserp | Kadestan Katari elanikke, kes suudavad alkoholita elada 

Kikitan igal hommikul koera kombel kõrvu, kui raadio liiklusuudistes öeldakse, mitu roolijoodikut tabati eelmise ööpäeva jooksul. Kas tõesti on raske mõista, et jokkispäi liiklusse sööstes muutud hoobilt potentsiaalseks mõrvariks?

Paraku kuuleme patustanute suust süüdimatut juttu. Väide ühest õllest või pokaalitäiest veinist on sama kahtlane nagu dopingukontrollis kõrbenud sportlase jutt, et keegi sokutas toidu sisse keelatud aineid. Siinkohal kangastub silme ette „Tujurikkuja“ tabav paroodia Knight Riderist.

Kataris on kärakaga põhimõtteliselt nulltolerants. Reeglid on paigas ja paistab, et keegi ei tunne tuliveest puudust. Dohas ringi liikudes näen puhtust ja häid kombeid. Üle pika aja ei pea siinkirjutaja muretsema, et pikanäpumehed võivad rahakoti pihta panna.