FILMIARVUSTUS | Konstantin Vassiljev on poeg, kelle üle tunneks uhkust iga ema Karl Juhkami , täna, 23:00

MAESTRO: Konstantin Vassiljev on sinisärgis kõmmutanud 25 väravat. Foto: Martin Ahven

„Mida „kastist väljas“ veel eesti keeles tähendab?“ küsib jalgpallur Konstantin Vassiljev filmi stsenaristilt Oliver Lombilt pärast samanimelise portreefilmi pressilinastust. „Mõtleb out of the box,“ kostab vastuseks. See pisike dialoog võtab imehästi kokku meie ühiskonna ühe murelapse – aastaid naabritena külg külje kõrval elanud eestlased ja venelased ei mõista piisavalt teineteise keelt, mistõttu ajavad asju inglise keeles.