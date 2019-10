Ott Tänak uuest lepingust: mul pole aimugi, kas peale Toyota on veel mingeid variante 

Praegu on seis, vähemalt avalikult, selline, et kõige tõenäolisem tundub jätkamine Toyotas. "Läbirääkimised on olnud keerulised," sõnas Tänak Soome portaalile rallit.fi.

"Arvasin, et see on lihtsalt otsustamise küsimus, aga mingil põhjusel pole nii läinud. Kõik on jätkuvalt täiesti lahtine."

Ta lisas: "Mul pole aimugi, kas peale Toyota on veel mingeid variante. Aga kui otsus on viimaks langetatud ja allkiri paberil, saab see kohe avalikuks."

Rallit.fi teatel arutlevad Tänak (loe: tema esindaja Markko Märtin) ja Toyota lepingudetailide üle, mis ei puuduta pelgalt märkimisväärset palgatõusu, vaid ka muid nüansse. Mida täpsemalt, seda portaal ei kirjuta.

Toyota tiimi boss Tommi Mäkinen: "Ott pole jõudnud veel nende asjade peale mõtelda, sõidame esmalt ralli ära. Kindlasti ei aruta me enam suuri, vaid pigem väikseid asju."