Autoralli maailmameistri 18aastane poeg debüteerib WRC-sarjas. Isa: mina sõitsin selles vanuses kodus põllu peal 

Isa-poja võidusõitu on seda ägedam jälgida, et mõlemad kihutavad Volkswagen Polo R5 masinaga. "Isa on mu eeskuju ja minu silmis alati parim, aga tahan talle ära teha," vahendab Oliveri sõnu Norra rahvusringhääling.

Tänasel testikatsel tegi poeg isale 2,7 sekundiga ära. "Papsi oli lõbus võita, aga keskendun lõbutsemisele ja õppimisele," sõnas Oliver.

Oliver Solberg kihutas suvel Rally Estonial. Foto: Reigo Teervalt

Isa Petter: "Oliver on nii palju sõitnud, et see on tal juba selgroo sees. Kiirus pole probleem, kuid küsimus on kannatlikkuses ja keskendumises. Ta on nende asjadega erakordselt hästi toime tulnud, ta võtab asja rahulikult ja pikas plaanis."

Kui hea on Oliver võrreldes 18aastase Petteriga? "Tõsiselt?" küsis papa Solberg vastu. "Mina sõitsin selles vanuses kodus põllu peal. Ta on nii palju parem, et siin pole mitte midagi võrrelda."

Petter Solberg debüteeris WRC-sarjas aastal 1998 Rootsis 24 aasta vanusena.