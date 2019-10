VÄGA VEIDER! Meeste vasaraheites anti erinevate tulemuste eest kaks pronksi 

Ent poolakad andsid võistluse järel sisse protesti, milles viitasid faktile, et Halasz astus oma parimal katsel heiteringist välja. Kohtunikud leidsid, et nii ta tõepoolest tegi, kuid jätsid ungarlase tulemuse ikkagi jõusse põhjendusega, et too tulemus mõjutas tema edasisi heiteid. Samas leiti, et liiga tehti ka poolakale, mistõttu otsustatigi välja anda kaks pronksmedalit.