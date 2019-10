Komistanud konkurendi ohvriks langenud hispaanlane saab pika vaidlemise peale pronksmedali 

Ortega liikus kolmapäeva hilisõhtul finaalis medalikursil kuniks komistanud jamaikalane Omar McLeod rikkus tema jooksu (vt videost allpool). Kuigi McLeod sai kärmelt disklahvi, lükati hispaanlaste protest esimese hooga tagasi. Põhjenduseks öeldi midagi stiilis "see on tõkkejooks".

"Tavaliselt ma ei kasuta selliseid sõnu, aga see oli Hispaania kergejõustikule üks per**es õhtu!" põrutas alaliidu president Raul Chapado eile õhtul Hispaania meediale.

Kuid hispaanlased ei jätnud jonni, vaidlesid edasi ning tõid mängu ka meeste vasaraheite argumendi . Visadus viis sihile, sest täna õhtul teatas IAAF, et Ortega saab samuti pronksmedali. Teine pronksimees on prantslane Pascal Martinot-Lagarde.

Jamaikalane McLeod vabandas jooksu järel hispaanlase ees nii isiklikult kui ka avalikuld. "See oli kindlasti minu süü, mul on Orlandost kahju. Tagantjärele võinuksin jooksu kohe, kui lihas järele andis, pooleli jätta, aga see oli finaal. Olin tiitlikaitsja ja sinna jõudmiseks kõvasti vaeva näinud."