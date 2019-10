ÕL DOHAS | „Shaunae Miller-Uibo on siin üksinda, sest tal oli tarvis pereasju klaarida.“ 

Viimane neist lõpetas oma 400 meetri jooksu finaali veidi enne kümnevõistluse kulminatsiooni. Miller-Uibo ootas abikaasa staadionil ära, et üheskoos tähistada. See omakorda tekitas olukorra, et naiste 400 m jooksu medalivõitjatele korraldati erandkorras kaks pressikonverentsi. „Shaunae Miller-Uibo on siin üksinda, sest tal oli tarvis pereasju klaarida,“ teatati alustuseks. Teised kaks medalisti olid oma meediajutud juba varem ära pajatanud.

Kui Eestis on kombeks väikestviisi rõõmustada medalite üle, millest tükike justkui meile kuuluks, siis samamoodi tuntakse ka Bahamas. „Maicel on bahamalastele väga tähtis. Alati kui ta koju tuleb, võetakse teda armastusega vastu. Samamoodi tunneme end ka Eestis,“ selgitas Miller-Uibo. Peamiselt elabki abielupaar kas Floridas või Bahamal.

„Vahel treenime koos ja toetame teineteist igal võimalusel. 400 meetrit pole me tegelikult võidu jooksnud, aga tean, et ta võib seda distantsi tunduvalt kiiremini läbida,“ ütles ta. Võrdluseks: Maiceli 400 m rekord on 50,18, Shaunae püstitas täna isikliku tippmargi 48,37.

Lisaks avaldas Miller-Uibo omapärase tulevikuplaani – ta plaanib abikaasa eeskujul mitmevõistlust proovida! „Kindlasti kaalun seda varianti. Maicel andis mulle kõvasti inspiratsiooni, et seda uuesti proovida. Tegelikult tegin natukene seitsmevõistlust ka noores eas. Usun, et see saab olema tore kogemus.“

Naiste 400 m finaal:

Salva Eid Naser 48,14

Shaunae Miller-Uibo 48,37

Sherica Jackson 49,47