ÕL DOHAS | Õiglane: mul on Maiceli üle hea meel, sest tal on olnud igasuguseid jamasid 

110 m tõkkejooksus jäi tõkete vahe Õiglasele kitsaks ja palju ei puudunud, et ta oleks kukkunud. „Mõtlesin, et lõpetan 16 sekundiga,“ lausus ta. „Pärast seda oli raske end koguda. Vorm oli hea, aga panin sellise moosi maha.“

Maicel Uibo medalivõit ja isiklik rekord rõõmustasid Õiglast. „Ütlesin juba pärast esimest päeva Maicelile: see on sinu võistlus, võta medal ära! Mul on tema üle hea meel, sest tal on olnud igasuguseid jamasid.“