Ameeriklanna vikerkaarevärvilised jalanõud põhjustasid Doha MMil skandaali 

Kuna Katari näol on tegemist konservatiivse islamiriigiga, kus homoseksuaalsus on ebaseaduslik, nõuti vahetult pärast võistlus ameeriklannalt oma jalanõuvaliku osas selgitus.

Bougard kinnitas ajakirjanikele, et ta ei teinud poliitilist avaldus, vaid pani need tossud jalga, kuna need on mugavad ja ta on nendega varem häid tulemusi saavutanud.