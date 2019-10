ÕL DOHAS | Bahama ajakirjanik: Maicel Uibo hõbe on natukene ka meie medal. Ta on nagu Bahama aukodanik 

„Maicelisse suhtutakse nagu austusväärsesse bahamalasse! Huvi tema tegemiste vastu on väga suur,“ ütleb The Nassau Guardiani ajakirjanik Sheldon Longley. „Kui Uibo Bahamal treenib, aitab ta hea meelega meie noori, kes samuti mõtlevad kümnevõistleja karjäärist. Nad jälgivad hoolega Maiceli tegemisi ja tahavad tema jälgedes käia.“

Longley jätkab: „Tema hõbe on natukene ka meie medal. Ta on nagu Bahama aukodanik. Muidugi teame, et Maicel on eestlane, kuid nüüd on ta juba pooleldi bahamalane.“ Longley sõnul pole Bahamal suuri mitmevõistluse traditsioone, kuid Uibo tõttu võib olukord tulevikus muutuda.